Глава МОЗ: Говорить о выходе из карантина пока нецелесообразно

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что выходить из карантина Украине еще рано. Об этом он рассказал в ходе брифинга.



«Учитывая сегодняшний антирекорд, я считаю, что говорить о выходе из карантина нецелесообразно. Конечно, мы рассматриваем варианты выхода. Мы рассматриваем, при каких условиях это возможно. Могу сказать: это возможно только тогда, когда мы будем видеть устойчивое снижение заболеваемости COVID-19», — сказал он.



Степанов отметил, что механизма выхода из карантина будет разрабатываться с учетом опыта других стран.



«Но только после того, как увидим, что для этого есть возможность в нашей стране», — резюмировал министр.