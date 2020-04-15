В ВСУ сообщили о 4 новых случаях заражения коронавирусом

По состоянию на 7:00 15 апреля среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины были выявлены четыре новых случая COVID-19. Общее число инфицированных — 23 человека. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.



Заболевание обнаружено у военнослужащих Житомирского, Одесского, Винницкого и Хмельницкого гарнизонов.



«На изоляции (в том числе самоизоляция) — 307 человек. Количество военнослужащих, у которых завершается изоляция в ближайшие 3 суток — 47 человек», — говорится в сообщении.

По состоянию на утро среды, 15 апреля, в Украине зафиксированы 3764 случая коронавирусной инфекции, при этом из ранее заболевших количество выздоровевших достигло 143, скончавшихся — 108.