Правительство будет контролировать цены на некоторые продукты во время карантина

Украинское правительство возвращается к государственному регулированию цен на социальные продукты, лекарственные средства и медицинские изделия. Об этом сообщил председатель Национального Совета экономического развития Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook.



«Завтра мониторинг будет распространен на 10 продуктов, 8 фармпрепаратов и 2 медицинских товара. Если цена в торговле на них планирует повышаться, то заведение торговли через электронную форму обязано будет сообщать об этом в Госпотребнадзор», — написал он.



Дорошенко подчеркнул, что государство будет изучать причины роста цен в розничных магазинах и аптеках, и будет иметь возможность для реагирования, если цены будут расти без экономического обоснования.



Под государственное регулирование подпадают гречка, сахар, мука пшеничная высшего сорта, отечественные макароны, молоко 2,5% в пленке, ржано-пшеничный хлеб, куриные яйца 1 категории, курица в тушках, сливочное масло 72,5% и минеральная вода без газа.



Кроме того, государственное регулирование также распространяется на медицинские маски и перчатки, как средства индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса.