В ГПСУ отреагировали на приезд российского сенатора в неподконтрольный Донецк

Член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Сергей Мамедов приехал в оккупированный Донецк через временно неподконтрольный украинским властям участок государственной границы на востоке страны. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.



14 апреля в группировке «ДНР» сообщили о прибытии Мамедова в Донецк, где он встретился с главой формирования Денисом Пушилиным. Отмечалось, что они обсудили ситуацию с распространением коронавируса COVID-19.



Демченко отметил, что ранее украинские правоохранители запретили Мамедову въезжать на территорию Украины.



Информация о незаконном посещении российским сенатором неподконтрольного Донецка учтена Госпогранслужбой, добавил спикер ведомства.