СМИ: Обмен пленными состоится 16 апреля

Предварительно обмен удерживаемыми лицами состоится завтра, 16 апреля, на КПВВ «Майорское». Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на свои источники в миссии ОБСЕ на Донбассе и в Министерстве внутренних дел.



В связи с карантином журналистов не пустят освещать процесс, на месте будет снимать только камера Офиса президента Украины.

В ОБСЕ заявили о том, что участникам Трехсторонней контактной группы удалось согласовать детали грядущего обмена. Ожидается, что он состоится до Пасхи.



В Офисе президента отметили, что дата обмена удерживаемыми на Донбассе «постоянно уточняется».



Украинская сторона пока не назвала имена и количество людей, готовящихся к обмену. Как заявляли сепаратисты, стороны готовятся к обмену «21 на 16».



Ранее «ДНР» и «ЛНР» озвучили имена людей, которых готовы передать Украине при обмене удерживаемыми лицами, а также тех, кого хотят получить взамен.