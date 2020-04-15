Путин пока не согласился призвать в ООН к глобальному прекращению огня

Трое из пяти постоянных членов Совбеза ООН готовы поддержать призыв к глобальному прекращению огня на фоне пандемии коронавируса. РФ пока еще не дала своего согласия для такого обращения к ООН. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, передает «Европейская правда».



Макрон заявил, что президент Китая Си Цзиньпин, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подтвердили свою поддержку призыва. Теперь он надеется в ближайшие часы получить такое согласие от президента России Владимира Путина.



«Я говорил с ним в начале этой инициативы. Я не общался с ним, пока не получил твердые подтверждения от других руководителей. Я сделаю это в течение ближайших нескольких часов», — сказал президент Франции в интервью Radio France Internationale.



«Я думаю, что президент Путин безусловно согласится, и в тот день, когда он скажет» да «, мы сможем провести видеоконференцию и объявить этот призыв торжественным, убедительным и эффективным способом», — добавил Макрон.



23 марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал к немедленному прекращению огня во всем мире в связи с пандемией коронавируса. Он отметил, что само население на территориях, где идет война, является наиболее беззащитным в условиях пандемии, поскольку не имеет надлежащего доступа к медицинской помощи.

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что пандемия коронавируса может стать дополнительным стимулом для России прекратить агрессию на Донбассе и в Крыму. Трое бывших американских посла в Украине Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор рекомендовали властям США, ЕС и Украины предложить Путину прекратить агрессию в обмен на отмену санкций. В Кремле отвергли эту идею.