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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

15 апреля 2020, 22:20

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

На время пандемии «Новости Донбасса» будут информировать о ситуации с коронавирусной инфекцией Covid-19 в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии соприкосновения. Информация о ситуации с коронавирусом в Украине доступна в этой рубрике. Мы продолжаем также сообщать и о других актуальных новостях на оккупированной части региона.

Ситуация с распространением Covid-19


По состоянию на утро 15 апреля в Украине зафиксировано 3764 случаев заболевания коронавирусом. Из них 108 человек скончались, 143 — выздоровели. Четвертый человек с COVID-19 выявлен в Луганской области. В облгосадминистрации отметили, что это пациент, который ранее находился в инфекционном отделении с подозрением. В Донецкой области пока известно о 12-ти людях с коронавирусом.

За минувшие сутки группировка «ДНР» выявила еще четыре случая инфицирования коронавирусом в отдельных районах Донецкой области (ОРДО). Как утверждает «минздрав» формирования, по состоянию на 15 апреля зарегистрировано 26 человек с диагнозом COVID-19. В свою очередь, «ЛНР» заявила о семнадцатом случае коронавируса. 

В «ДНР» подтвердили выявление случаев коронавируса в Макеевке. При этом точное число заболевших в этом городе, а также другие населенные пункты, где зафиксировали COVID-19, в группировке не называют.

Реанимационное отделение клинической Рудничной больницы в Макеевке закрыто на карантин вместе с врачами и пациентами. «ДНР» определила клинику в числе тех, которые будут поддерживать жизнь людям с COVID-19, нуждающимся в искусственной вентиляции легких.

На подконтрольной властям территории Донетчины провели только 180 тестов на коронавирус с начала работы лабораторий. Из них 177 в Славянске и 3 — в Мариуполе.

Политика

Украина рассчитывает на проведение обмена удерживаемыми лицами в два ближайших рабочих дня перед Пасхальными праздниками, сообщил вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. По его словам, скорее всего, обмен произойдет в двух местах.

Украина призвала Россию как государства-агрессора обеспечить защиту жизни и здоровья жителей оккупированных ею территорий Донбасса и Крыма в связи с пандемией коронавируса.

Права человека

«ДНР» приговорила бывшего украинского военнослужащего к 15,5 годам лишения свободы.

Общество

«ДНР» намерена провести парад к 9 мая, несмотря на пандемию коронавируса. В «ЛНР» окончательное решение по этому вопросу примут ближе к самой дате. В формировании однако уже заявили, что не будут отменять комендантский час на время Пасхи, как это делалось ранее.

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