Штаб ООС заявил о трех обстрелах со стороны боевиков за сутки

За минувшие сутки боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обошлось без потерь с украинской стороны. Об этом заявили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Обстрелы украинских позиций велись из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, добавили в штабе.



Уточняется, что огонь велся вблизи Попасной и Крымского Луганской области.



«На провокационные обстрелы украинские военнослужащие дали результативный и адекватный ответ, и вечером оккупанты в этом районе вернулись к соблюдению режима «Тишины», — заявили в штабе.



В Донецкой области обстрел велся вблизи Водяного.



С начала текущих суток боевики активности не проявляли, потерь среди украинских военных нет, добавили в штабе.