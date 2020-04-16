Кабмин назначил нового и.о. министра энергетики

Кабинет министров на внеочередном заседании назначил Ольгу Буславец на должность первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды — исполняющего обязанности министра. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.



30 марта вопрос о назначении Ольги Буславец на должность министра энергетики сняли с рассмотрения в Верховной раде. Как заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, по этому вопросу пришло письмо от президента Владимира Зеленского.



Буславец в прошлом занимала должность директора департамента энергетических рынков Министерства энергетики и защиты окружающей среды.