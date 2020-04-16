Венедиктова: Подозрение Порошенко может быть подписано в ближайшее время

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что подозрение народному депутату, бывшему президенту Украины Петру Порошенко может быть подписано в ближайшее время. Об этом она сказала в эфире телеканала ZIK.



«Дела [в отношении Петра Порошенко] были объединены и переданы в НАБУ, САП, потом Назар Иванович вернул их в ГБР. И я вам хочу сказать, что они двигаются, просто сейчас пока идет хайп по другим делам, никто как-то не увидел, что по этим делам идут определенные процессуальные действия».



Точную дату подписания она не назвала.

Петр Порошенко фигурирует в 16 уголовных производствах, которые расследует ГБР. Большинство из них открыты по заявлениям экс-замглавы Администрации Януковича Андрея Портнова.