Освобожденным из плена завтра проведут ПЦР-тестирование

Все затраты на проживание в обсервации освобожденных в результате обмена удерживаемыми лицами на Донбассе берет на себя государство. Об этом рассказал глава ДонОГА Павел Кириленко, передает «Интерфакс-Украина».
«Их разместят в отдельных комнатах. Они будут обеспечены одеждой, средствами гигиены, трехразовым питанием. Обсервация будет длиться 14 дней», — рассказал он.
Кириленко указал, что в пятницу освобожденным им будут проведены ПЦР-тестирование.
«После обсервации также будут взяты образцы для проведения исследований, предоставления выводов и завершения их обсервации», — отметил он.
Обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР» прошел 16 апреля в два этапа по формуле «20 на 14». Двадцать человек переданы украинской стороне, а взамен сепаратисты получили четырнадцать.