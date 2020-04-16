Освобожденным из плена завтра проведут ПЦР-тестирование

Все затраты на проживание в обсервации освобожденных в результате обмена удерживаемыми лицами на Донбассе берет на себя государство. Об этом рассказал глава ДонОГА Павел Кириленко, передает «Интерфакс-Украина».



«Их разместят в отдельных комнатах. Они будут обеспечены одеждой, средствами гигиены, трехразовым питанием. Обсервация будет длиться 14 дней», — рассказал он.



Кириленко указал, что в пятницу освобожденным им будут проведены ПЦР-тестирование.



«После обсервации также будут взяты образцы для проведения исследований, предоставления выводов и завершения их обсервации», — отметил он.

Обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР» прошел 16 апреля в два этапа по формуле «20 на 14». Двадцать человек переданы украинской стороне, а взамен сепаратисты получили четырнадцать.