За минувшие сутки боевики один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Уточняется, что огонь велся вблизи поселка Пески под Донецком: «противник обстрелял позиции Объединенных сил из автоматических станковых гранатометов».



В штабе добавили, что украинские военные «дали ответ из штатного вооружения». «После этого противник отказался от дальнейших провокаций украинских подразделений», — подчеркивается в сообщении.



Сегодня, 17 апреля, боевики огонь не открывали.



Также в Объединенных силах отчитались, что случаев заболевания коронавирусом среди личного состава не зафиксировано.