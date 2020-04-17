В Луганской области из-за порывов ветра обесточены 8 населенных пунктов

В результате осложнения погодных условий в Луганской области обесточены 8 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.



В целом по стране непогода оставила без электроэнергии 155 населенных пунктов в 5 областях.



К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.



По данным Луганской ОВГА, отсутствует электроснабжение в селах Грачево, Орехово, Нижнее — 1, Крымское, Новоалександровка, Покровск, Приволье, Тимоново, Новотошковское и частично Нижнее.



Кроме этого, обесточена подстанция Светличная в селе Бобровое. В Сватово отключены от энергоснабжения улицы Водопьянова и Чкалова.



Из-за обесточивания насосных станций с 18:24 16 апреля произошло отключение водоснабжения в Лисичанске, Новодружеске и Приволье.



По данным департамента ЖКХ в 05:47 электроснабжение насосной станции восстановлено, система и водопровод заполняется водой.