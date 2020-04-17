В ОБСЕ допустили обмен пленными по формуле «всех на всех»

Следующий обмен пленными между украинской стороной и группировками «Л/ДНР» может пройти по формуле «всех установленных на всех установленных». Об этом сообщил «РИА Новости» координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш, передает РБК.



Для осуществления обмена необходимо сформировать списки, отметил он.



«Это не вариант "всех на всех", но, возможно, "всех установленных на всех установленных". Это промежуточный шаг, а "всех на всех" будет после», — сказал Фриш.

Обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР» прошел 16 апреля в два этапа по формуле «20 на 14». Двадцать человек переданы украинской стороне, а взамен сепаратисты получили четырнадцать.