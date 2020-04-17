На неподконтрольный Донбасс доставили «гуманитарку» от ООН

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев отправило на неподконтрольную территорию Донбасса 122 тонны гуманитарной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.



Восемь грузовиков проследовали по маршруту Киев-Донецк через КПВВ «Новотроицкое». На временно оккупированную территорию Украины были доставлены продуктовые наборы.

Международный комитет Красного Креста отправил на Донбасс новую партию гуманитарной помощи, в том числе и для борьбы с коронавирусом. В организации сообщили, что от группировок «Л/ДНР» запрос на такую помощь не поступал.