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В Украине — почти 900 случаев коронавируса среди медиков

17 апреля 2020, 11:37

В Украине — почти 900 случаев коронавируса среди медиков

В Украине выявлено 879 подтвержденных случаев заболевания на коронавирусную инфекцию среди медицинских работников, 42 из них уже выздоровели. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

По его словам, министерство рассматривает возможность тестировать всех врачей, которые работают с больными на COVID — 19.

Алгоритм тестирования медиков, уточнил министр, сейчас не отличается от алгоритма тестирования остальных пациентов.

«Но в связи с существенным увеличением количества заболевших медицинских работников пока мы рассматриваем возможность проведения тестирований один раз в пять дней всем медицинским работникам, работающим с COVID — 19», — сказал Степанов.

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