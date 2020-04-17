Госдума освободила жителей ОРДЛО от пошлины за получение паспорта России

Госдума России приняла в первом чтении и в целом законопроект, который освобождает от госпошлины в 3 500 рублей (1300 гривен) жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые хотят получить российский паспорт. Об этом сообщает ТАСС.



Согласно принятому закону, от госпошлин при получении паспорта РФ освобождаются лица, постоянно проживающих в ОРДЛО, обратившиеся с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.



В качестве обоснования принятия закона, авторы привели данные об уровне заработных плат и пенсий на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях.



По их информации, среднемесячная зарплата по состоянию на второе полугодие 2019 года в ОРЛО составила 10 979 рублей (4 тысячи гривен), а средний размер пенсионных выплат — 4 966 рублей (1825 гривен). В ОРДО эти показатели составили 12 036 рублей (4,4 тысячи гривен) и 4 937 рублей (1815 нривен) соответственно. При этом, как добавляют авторы, минимальный размер пенсии «Л-ДНР», которую получала почти половина пенсионеров, составляла 3 194 рубля (1175).



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