В ВСУ зафиксировали новый случай заражения коронавирусом

В Вооруженных силах Украины количество инфицированных коронавирусом увеличилось до 29 человек. Об этом сообщили в Командовании медицинских сил ВСУ.



За прошлые сутки заболевание коронавирусом подтвердили еще у одного военнослужащего из воинской части Одесской области. Он с 13 апреля проходил лечение в домашних условиях.



«16 апреля в связи с ухудшением состояния здоровья, по желанию военного, был госпитализирован в инфекционную больницу города Одесса, тест ПЦР положительный от 16.04.2020. Состояние стабильное», — говорится в сообщении.



По состоянию на 17 апреля в ВСУ зарегистрировано 29 случаев заболевания COVID-19, из них 1 человек выздоровел и 2 летальных. На изоляции (в том числе самоизоляция) — 277 человек.