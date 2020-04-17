В Ионинском монастыре Киева вводят карантин

На территории Ионинского монастыря в Киеве вводится карантин, объявил мэр столицы Виталий Кличко в ходе онлайн-брифинга.

Он отметил, что ранее там обнаружили нескольких больных коронавирусом COVID-19 и сейчас работают бригады санитарных врачей. Также медики осматривают служителей монастыря.



По словам Кличко, еще 7 случаев заболевания зарегистрировали в Киево-Печерской лавре. Ее закрыли на карантин в понедельник после того, как число заболевших COVID-19 в лавре приблизилось к сотне.



Всего в столице уже зафиксировано 705 случаев коронавируса. Из них 30 человек выздоровели, а 12 — умерли.



Также в Киеве с 18 апреля ограничат доступ к городским кладбищам.