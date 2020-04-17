Полиция задержала охранника баррикад боевиков в Мариуполе в 2014 году

Полиция задержала мужчину, который охранял баррикады боевиков в Мариуполе на улице Греческой в 2014 году. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.



По данным правоохранителей, мариуполец 1970 года рождения в мае 2014 года присоединился к участникам НВФ, которые захватывали госучреждения. Мужчина выполнял роль постового.



«Вскоре наемник изменил свою точку зрения и отказался от участия в незаконном формировании. По его словам, он понял, что ни к чему хорошему отсоединения Донбасса от государства не приведет.



Опасаясь уголовной ответственности, мужчина не спешил с раскаянием», — говорится в сообщении.



Сейчас полицейские проверяют его деятельность в составе бандформирования.



Возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности). Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы.