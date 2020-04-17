СБУ задержала в Одессе боевика «ДНР»

Сотрудники Службы безопасности задержали в Одессе жителя Донецка, участника незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Житель Донецка в 2014 году добровольно присоединился к одному из разведывательно-диверсионных подразделений батальона "Шум" казачьего союза "Область войска Донского"», — говорится в сообщении.



По данным следствия, он принимал активное участие в боевых действиях против украинских военных и сил АТО в районе Углегорска, Дебальцево, Песок, Спартака, Логвиново, Донецкого аэропорта.



В 2018 году мужчина покинул ряды боевиков и выехал на подконтрольную территорию Украины. Скрывался в Харькове и Киеве. Впоследствии переехал в Одессу, где получил новые документы.



«Все это время тщательно скрывал свое участие в незаконных вооруженных формированиях "ДНР". Во время задержания боевик оказал о себе ложные сведения и оказывал физическое сопротивление», — рассказали в спецслужбе.



Задержанному объявлено о подозрении по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической группе или террористической организации).