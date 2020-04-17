«ЛНР» задержала трех «полицейских» на взятке

Группировка «ЛНР» сообщает о задержании трех «патрульных полицейских» в Луганске. По данным «генпрокуратуры ЛНР», все трое систематически вымогали взятки у жителей Луганска. «Патрульные» требовали деньги в обмен на то, что они не будут штрафовать людей за административные правонарушения.



16 апреля «полицейских» задержали после того, как они приняли очередные взятки – 7 и 10 тысяч рублей от двух луганчан. Задержанные находятся в изоляторе временного содержания. Их могут осудить на срок от семи до двенадцати лет или оштрафовать.