В ПАСЕ назвали обмен пленными «окном возможностей» для Минских соглашений

В ПАСЕ считают, что новый обмен на Донбассе открывает окно возможностей для прекращения конфликта на Донбассе на основе Минских соглашений. Об этом пишет «Украинская правда», ссылаясь на заявление, обнародованное содокладчиками по мониторингу Украины Джеймой Гроздановой и Альфредом Хеером, а также Шерил Гиллан, которая возглавляет комитет ПАСЕ по политическим вопросам.



«Этот обмен заключенными, произошедший через несколько месяцев после обмена заключенными между Россией и Украиной, который мы также тепло приветствовали, является еще одним важным шагом на пути к осуществлению Минских соглашений, и может помочь укреплению доверия и подлинного сотрудничества между всеми сторонами в этом конфликте», - заявили Грозданова и Хеер.



Грозданов, Гиллан и Хеер призвали всех подписантов Минских соглашений использовать обмен в качестве катализатора для достижения настоящего прогресса в реализации Минских соглашений.



Напомним, ранее в ЕС назвали взаимный обмен удерживаемыми лицами на Донбассе долгожданным шагом на пути реализации одной из мер, согласованных на саммите «нормандской четверки» в декабре.

Обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР» прошел 16 апреля в два этапа по формуле «20 на 14». Двадцать человек переданы украинской стороне, а взамен сепаратисты получили четырнадцать.