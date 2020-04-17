Зеленский: Важно получить доступ к территориям Донбасса и границе, а потом — выборы

Президент Владимир Зеленский очертил ближайшие планы по урегулированию конфликта на Донбассе, а также рассказал о намерении обменять украинцев, которых удерживают в Крыму или на территории РФ.



Выступая в ток-шоу «Свобода слова» Савика Шустера глава украинского государства заявил, что считает маленькой победой каждый обмен. Он высказал готовность к обмену по формуле «одного на одного», если такое предложение будет.



«Мы хотим обменять людей, которые находятся в Крыму или в РФ. Это сложнее, потому что параллельно проходит пандемия. Но жизнь не останавливается на коронавирусе», - сказал Зеленский.

Большим результатом президент назвал возвращение территорий под контроль украинской власти, а также вывод из Украины незаконных вооруженных формирований.



«Важно получить свою территорию. Все спрашивают: "Когда мы будем контролировать границу?". А когда мы всех людей, которых там долгие годы пытали, увидим. Или они мертвые и мы вернем их тела родителям, и почтим их память. Или они живые. Как это сделать? Надо иметь доступ туда. Поэтому для меня самое главное - выйдут войска и мы зайдем. Мы сразу вернем наших людей к жизни. Потом границы. Потом выборы», - сказал президент.



Он также рассказал, что заседания Трехсторонней контактной группы продолжаются в режиме онлайн и должны быть регулярными.



«У нас Минск будет проходить вне зависимости от того, хотят люди встречаться или нет. Раз в две недели или раз в месяц. Сейчас каждую неделю в начале у нас "видео-Минск"», - рассказал Владимир Зеленский.