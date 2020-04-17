На Донетчине выросло количество пациентов с COVID-19

В Донецкой области стало известно о еще одном алабораторно подтвержденном случае заоблевания COVID-19. Его обнаружили у 39-летнего жителя Константиновки. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.



В начале апреля мужчина вернулся из Польши и по возвращении находился на самоизоляции. По данным медиков, жалоб на состояние здоровья у него не было. И все же ему сделали тест на вирус, потому что он прибыл из-за границы.



Житель Константиновки – 14-й пациент с коронавирусом в Донецкой области.

В Украине по состоянию на утро 17 апреля зафиксировано 4662 случая заболевания коронавирусом COVID-19, сообщает Минздрав. Из них 125 случаев были летальными, а 246 пациентов выздоровели.