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По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

17 апреля 2020, 23:13

По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня

На время пандемии «Новости Донбасса» будут информировать о ситуации с коронавирусной инфекцией Covid-19 в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии соприкосновения. Информация о ситуации с коронавирусом в Украине доступна в этой рубрике. Мы продолжаем также сообщать и о других актуальных новостях на оккупированной части региона.

Ситуация с распространением Covid-19



По состоянию на 17 апреля в Украине коронавирус подтвержден у 4662 человек, из них 125 летальных, 246 — выздоровели. В Донецкой области известно о 14 случаях, в Луганской о девяти.

Двое новых заболевших на Донетчине — 64-летний житель Мариуполя и 39-летний житель Константиновки.

Четверо новых больных на Луганщине — родственники ранее инфицированного. Еще один человек находился на самоизоляции после возвращения из-за границы, а затем обратился к врачам с симптомами.

«ЛНР» на данный момент подтверждает 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Группировка из-за пандемии запретила передвижения в городе Первомайск с 18:00 17 апреля всех видов личных транспортных средств без пропусков.

Группировка «ДНР» заявляет о 36 случаях заболевания. Двое инфицированных — это сын и отец, которые 6 дней назад прибыли из России, двое — из числа контактных лиц с ранее заболевшими.

Боевики ввели карантин в двух отделениях медицинских учреждений, где работали инфицированные коронавирусом медработники.

Так называемая «ДНР» переносит парад ко Дню Победы 9 мая в Донецке из-за коронавируса. Также боевики ввели масочный режим, запретили пребывание в общественных местах лицам, не достигших возраста 14 лет, без сопровождения одного из родителей и продолжили до мая режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

В Украине выявлено 879 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекции среди медицинских работников, 42 из них уже излечились.

Заболевание коронавирусом подтвердили у командующего Национальной гвардии Украины Николая Балана.

Больная коронавирусом 95-летняя жительница Мариуполя уже получила первый отрицательный результат ПЦР-теста. Если второй тест также покажет отрицательный результат, тогда ее выпишут домой.

Политика

Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш сообщил, что следующий обмен пленными между украинской стороной и группировками «Л/ДНР» может пройти по формуле «всех установленных на всех установленных».

Госдума России приняла в первом чтении и в целом законопроект, который освобождает от госпошлины в 3 500 рублей (1300 гривен) жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые хотят получить российский паспорт.

Общество

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев отправило на неподконтрольную территорию Донбасса 122 тонны гуманитарной помощи в виде продуктовых наборов.

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