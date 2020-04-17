Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Нормандская четверка должна решить судьбу Консультативного совета в Минске

17 апреля 2020, 23:40

Нормандская четверка должна решить судьбу Консультативного совета в Минске

Приглашенные люди из Донецка и Луганска могут быть задействованы в переговорном процессе рабочих подгрупп «Минска» только если Украина, Россия и ОБСЕ достигнут согласия в этом вопросе. Об этом говорится в ответе Офиса президента на информационный запрос «Новостей Донбасса» о том, на какой стадии сейчас находится создание Консультативного совета.

В Офисе президента отметили, что участие представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей должно проходить исключительно через модератора от ОБСЕ. Все представители, как переселенцы, так и жители ОРДЛО должны быть гражданами Украины. Также в ОП подчеркивают, что консультации в Минске в таком формате пока лишь в проекте, а 11 марта на переговорах было лишь «зафиксировано намерение» создать такой механизм.

«При этом вопрос создания Консультативного совета подлежит дальнейшей предметной проработке с международными партнерами Украины – участниками Нормандского формата», - говорится в ответе на запрос.

Предварительная договоренность о намерении создать консультативный совет была достигнута 11 марта на заседание ТКГ, на котором присутствовал глава Офиса президента Украины Андре Ермак и его визави - замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак.

Козак заявил, что новый механизм урегулирования на Донбассе предполагает создание «переговорной площадки с участием стран нормандского формата и сторон конфликта». Ермак заверил, что создание консультативного совета не означает признание группировок «Л-ДНР».

В свою очередь представители группировок «ДНР» и «ЛНР» расценили эту договоренность как согласие Киева начать прямой диалог с ними.

В консультативный совет, по словам украинской стороны, войдут представители Донбасса, которые уже не живут там, и те, кто до сих проживает на оккупированных территориях, а также по представителю от Германии, Франции и России.

31 марта глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что создание консультативного совета будет рассматриваться после консультаций с партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ.  

Еще по теме

Прочее
Минские переговоры Консультативный совет ТКГ

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:13
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
21:20
«ДНР»: Еще четверо заболели коронавирусом. Всего — 36 пациентов
20:17
«ЛНР» задержала трех «полицейских» на взятке
19:35
«ЛНР» обвиняет экс-директора шахты в растрате денег
17:30
COVID-19: «ДНР» ввела карантин в еще одном отделении больницы
17:19
«ЛНР» запретила в Первомайске передвижение личного транспорта без пропусков
15:05
«ДНР» вводит масочный режим в магазинах и транспорте. И другие ограничения
13:26
«ДНР» не будет проводить парад 9 мая из-за коронавируса
11:55
Госдума освободила жителей ОРДЛО от пошлины за получение паспорта России
10:18
«ЛНР» решила называть Луганск «город Ворошиловград»
19:45
«ДНР» обвинила врача в заражении людей коронавирусом
18:37
«ДНР»: Число заболевших коронавирусом увеличилось до 32
16:12
В «ДНР» подготовят план изоляции городов на случай ухудшения ситуации с COVID-19
14:12
Обмен «20 на 14». У Зеленского назвали фамилии освобожденных
11:40
«ДНР» госпитализировала еще 10 человек с подозрением на коронавирус
все новости
23:40
Нормандская четверка должна решить судьбу Консультативного совета в Минске
23:13
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
22:44
На Донетчине выросло количество пациентов с COVID-19
21:48
Зеленский: Важно получить доступ к территориям Донбасса и границе, а потом — выборы
21:20
«ДНР»: Еще четверо заболели коронавирусом. Всего — 36 пациентов
21:05
В ПАСЕ назвали обмен пленными «окном возможностей» для Минских соглашений
20:42
Командующий Нацгвардией болен коронавирусом
20:17
«ЛНР» задержала трех «полицейских» на взятке
19:49
Полиция Донетчины планирует активно бороться с домашним насилием во время карантина
19:35
«ЛНР» обвиняет экс-директора шахты в растрате денег
18:05
В Донецкой области уже 13 случаев заражения COVID-19
18:00
СБУ задержала в Одессе боевика «ДНР»
17:30
COVID-19: «ДНР» ввела карантин в еще одном отделении больницы
17:19
«ЛНР» запретила в Первомайске передвижение личного транспорта без пропусков
16:54
«ЛНР» сообщила о росте числа больных коронавирусом до 21
все новости
ВИДЕО
Волонтеры борются с коронавирусом на Донбассе ►
17 апреля, 08:55
Первые комментарии освобожденных из плена ОРДЛО ►
16 апреля, 20:18
Как прошел «пасхальный» обмен пленными на Донбассе ►
16 апреля, 15:38

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция