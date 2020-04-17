Нормандская четверка должна решить судьбу Консультативного совета в Минске

Приглашенные люди из Донецка и Луганска могут быть задействованы в переговорном процессе рабочих подгрупп «Минска» только если Украина, Россия и ОБСЕ достигнут согласия в этом вопросе. Об этом говорится в ответе Офиса президента на информационный запрос «Новостей Донбасса» о том, на какой стадии сейчас находится создание Консультативного совета.



В Офисе президента отметили, что участие представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей должно проходить исключительно через модератора от ОБСЕ. Все представители, как переселенцы, так и жители ОРДЛО должны быть гражданами Украины. Также в ОП подчеркивают, что консультации в Минске в таком формате пока лишь в проекте, а 11 марта на переговорах было лишь «зафиксировано намерение» создать такой механизм.



«При этом вопрос создания Консультативного совета подлежит дальнейшей предметной проработке с международными партнерами Украины – участниками Нормандского формата», - говорится в ответе на запрос.

Предварительная договоренность о намерении создать консультативный совет была достигнута 11 марта на заседание ТКГ, на котором присутствовал глава Офиса президента Украины Андре Ермак и его визави - замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак.



Козак заявил, что новый механизм урегулирования на Донбассе предполагает создание «переговорной площадки с участием стран нормандского формата и сторон конфликта». Ермак заверил, что создание консультативного совета не означает признание группировок «Л-ДНР».



В свою очередь представители группировок «ДНР» и «ЛНР» расценили эту договоренность как согласие Киева начать прямой диалог с ними.



В консультативный совет, по словам украинской стороны, войдут представители Донбасса, которые уже не живут там, и те, кто до сих проживает на оккупированных территориях, а также по представителю от Германии, Франции и России.



31 марта глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что создание консультативного совета будет рассматриваться после консультаций с партнерами из Франции, Германии и ОБСЕ.