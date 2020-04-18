По состоянию на утро 18 апреля в Украине зафиксировано 5106 случаев коронавируса COVID-19, сообщает Минздрав.
Из них 275 человек выздоровели, а 133 — умерли. За сутки зафиксировано 444 новых случаев болезни.
Ситуация в регионах:
Винницкая область — 319 случаев;
Волынская область — 134 случая;
Днепропетровская область — 104 случая;
Донецкая область — 14 случаев;
Житомирская область — 197 случаев;
Закарпатская область — 166 случаев;
Запорожская область — 127 случаев;
Ивано-Франковская область — 462 случая;
Кировоградская область — 234 случая;
Киев — 770 случаев;
Киевская область — 280 случаев;
Львовская область — 221 случай;
Луганская область — 9 случаев;
Николаевская область — 31 случай;
Одесская область — 106 случаев;
Полтавская область — 49 случаев;
Ровенская область — 283 случая;
Сумская область — 82 случая;
Тернопольская область — 366 случаев;
Харьковская область — 62 случая;
Херсонская область — 56 случаев;
Хмельницкая область — 41 случай;
Черновицкая область — 840 случаев;
Черкасская область — 141 случай;
Черниговская область — 12 случаев.
Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.
Группировка «ДНР» заявила о 36 случаях заболевания COVID-19 на подконтрольной ей территории. Группировка «ЛНР» подтвердила 21 случай инфицирования.