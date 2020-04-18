По состоянию на утро 18 апреля в Украине зафиксировано 5106 случаев коронавируса COVID-19, сообщает Минздрав.



Из них 275 человек выздоровели, а 133 — умерли. За сутки зафиксировано 444 новых случаев болезни.







Ситуация в регионах:



Винницкая область — 319 случаев;

Волынская область — 134 случая;

Днепропетровская область — 104 случая;

Донецкая область — 14 случаев;

Житомирская область — 197 случаев;

Закарпатская область — 166 случаев;

Запорожская область — 127 случаев;

Ивано-Франковская область — 462 случая;

Кировоградская область — 234 случая;

Киев — 770 случаев;

Киевская область — 280 случаев;

Львовская область — 221 случай;

Луганская область — 9 случаев;

Николаевская область — 31 случай;

Одесская область — 106 случаев;

Полтавская область — 49 случаев;

Ровенская область — 283 случая;

Сумская область — 82 случая;

Тернопольская область — 366 случаев;

Харьковская область — 62 случая;

Херсонская область — 56 случаев;

Хмельницкая область — 41 случай;

Черновицкая область — 840 случаев;

Черкасская область — 141 случай;

Черниговская область — 12 случаев.



Данные с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма у Минздрава отсутствуют.

Группировка «ДНР» заявила о 36 случаях заболевания COVID-19 на подконтрольной ей территории. Группировка «ЛНР» подтвердила 21 случай инфицирования.