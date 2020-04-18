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Полиция составила около 7 тысяч админпротоколов на нарушителей карантина

18 апреля 2020, 11:27

Полиция составила около 7 тысяч админпротоколов на нарушителей карантина

Правоохранители составили около 7 тысячи административных протоколов из-за нарушений условий карантина в Украине. Об этом заявил директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко, передает «Громадське радіо».

«С начала действий ограничительных мер около 7000 административных протоколов (было составлено — ред.). В частности, там есть и священнослужители», — сказал Шевченко в эфире телеканала «Прямой».

Он уточнил, что 18-19 апреля во время пасхальных богослужений возле храмов по всей стране будут дежурить более 22 тысяч полицейских и нацгвардейцев.

По словам Шевченко, правоохранители там прежде всего будут проводить разъяснительную работу для того, чтобы граждане, которые все же решат прийти в храм, находились там на максимальном расстоянии друг от друга с соблюдением личных мер безопасности.

Он отметил, что в МВД призывают граждан не приходить в храмы и провести Пасху дома.

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев оставаться на Пасху дома и провести этот праздник в кругу семьи.

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