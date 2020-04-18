Еще десятеро госпитализированы в ОРДО с подозрением на коронавирус

Еще десятеро человек госпитализированы в отдельных районах Донецкой области (ОРДО) с подозрением на коронавирус. Еще двое перешли на самоизоляцию, заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



В формировании утверждают, что общее число пациентов с COVID-19 в ОРДО составляет 34. Еще двое выписаны из больниц с отрицательными результатами тестов.



«Всего под наблюдением в условиях стационарных отделений находится 261 человек, 8564 человек — находятся на самоизоляции на дому. Всего под наблюдением 8825 человек», — говорится в сообщении.

Группировка «ДНР» заявляет о 36 случаях заболевания. Последние четверо пациентов — сын и отец, которые 6 дней назад прибыли из России, еще двое — из числа контактных лиц с ранее заболевшими.



«ЛНР» на данный момент подтверждает 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией.



По состоянию на утро 18 апреля в Украине зафиксировано 5106 случаев коронавируса COVID-19 без учета оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

