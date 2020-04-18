Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

МВД привлечет спецназ в случае столпотворения в церквях

18 апреля 2020, 16:56

МВД привлечет спецназ в случае столпотворения в церквях

В случае неповиновения людей и их большого скопления во время пасхальных праздников полиция будет привлекать силы специального назначения. Об этом в эфире hromadske заявил советник министра внутренних дел Юрий Тандит.

По его словам, сейчас к охране общественного порядка и обеспечению соблюдения карантина привлечено почти 30 тыс. правоохранителей.

«Кроме этого, в случае каких-то дополнительных действий или при необходимости будет привлекаться большее количество личного состава», — сказал Тандит.

Он рассказал, что по статистике люди чаще ходят в церковь в западных регионах, поэтому скопления людей более вероятно будут именно там.

«Мы предупреждаем людей. Также мы на постоянном контакте с иерархами церквей, я практически каждый час общаюсь со священниками разных конфессий, в частности с руководителями церквей. Могу сказать, что в этих областях мы план разработали», — отметил советник главы МВД.

Тандит уточнил, что говорил об этом с главой Нацполиции Игорем Клименко, и тот заявил, что в случае неповиновения полиция будет действовать согласно постановлению Кабмина №211.

«Мы будем останавливать этих людей, в местах массового скопления людей будем использовать силы специального назначения», — подчеркнул он.

Кроме этого, советник МВД напомнил, что впереди еще мусульманские праздники, к ним правоохранители также готовятся.

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:29
«ЛНР» тоже не будет проводить парад 9 мая из-за COVID-19
12:59
Еще десятеро госпитализированы в ОРДО с подозрением на коронавирус
23:13
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости дня
21:20
«ДНР»: Еще четверо заболели коронавирусом. Всего — 36 пациентов
20:17
«ЛНР» задержала трех «полицейских» на взятке
19:35
«ЛНР» обвиняет экс-директора шахты в растрате денег
17:30
COVID-19: «ДНР» ввела карантин в еще одном отделении больницы
17:19
«ЛНР» запретила в Первомайске передвижение личного транспорта без пропусков
16:54
«ЛНР» сообщила о росте числа больных коронавирусом до 21
15:05
«ДНР» вводит масочный режим в магазинах и транспорте. И другие ограничения
13:26
«ДНР» не будет проводить парад 9 мая из-за коронавируса
11:55
Госдума освободила жителей ОРДЛО от пошлины за получение паспорта России
10:18
«ЛНР» решила называть Луганск «город Ворошиловград»
19:45
«ДНР» обвинила врача в заражении людей коронавирусом
18:37
«ДНР»: Число заболевших коронавирусом увеличилось до 32
все новости
18:59
Зеленский подписал закон об изменениях в бюджет
17:58
Еще трое пограничников заболели коронавирусом
17:11
В Донецкой области выявлен новый случай коронавируса
16:56
МВД привлечет спецназ в случае столпотворения в церквях
15:19
Боевики стреляли по Крымскому: ранен военный
14:29
«ЛНР» тоже не будет проводить парад 9 мая из-за COVID-19
14:15
Три человека выздоровели от коронавируса в Луганской области
12:59
Еще десятеро госпитализированы в ОРДО с подозрением на коронавирус
11:27
Полиция составила около 7 тысяч админпротоколов на нарушителей карантина
11:04
Зеленский: Пусть после выходных нас пугают цифры на весах, а не на термометре ►
10:33
В ВСУ — второй случай выздоровления от коронавируса
09:30
В Украине — уже 5106 случаев COVID-19. Смертельных — 133
09:13
Украинские военные не пострадали вчера на Донбассе
09:00
Как коронавирус меняет рынок недвижимости в Донецкой области ►
23:40
Нормандская четверка должна решить судьбу Консультативного совета в Минске
все новости
ВИДЕО
Как коронавирус меняет рынок недвижимости в Донецкой области ►
18 апреля, 09:00
Волонтеры борются с коронавирусом на Донбассе ►
17 апреля, 08:55
Первые комментарии освобожденных из плена ОРДЛО ►
16 апреля, 20:18

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

(Р) — этим символом обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция