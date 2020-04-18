В Донецкой области выявлен новый случай коронавируса

В Донецкой области зафиксирован новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



Тест выявил положительный результат у 57-летней жительницы Мариуполя.



«Пути инфицирования и круг ее контактных лиц устанавливаются», — сообщил Кириленко.



На сегодня это 15-й подтвержденный случай коронавируса на подконтрольной властям территории Донецкой области. Один человек скончался, 8 — выздоровели.



Глава ДонОГА призвал жителей Донетчины соблюдать карантин и не выходить на улицу без крайней необходимости, а также воздержаться от посещения церкви.