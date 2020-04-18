Зеленский подписал закон об изменениях в бюджет

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в бюджет Украины на 2020 год, который Верховная Рада поддержала на внеочередном заседании 13 апреля. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Изменение бюджета обосновывается пандемией коронавируса и грядущим экономическим кризисом в мире.



Согласно закону, в госбюджете создается фонд борьбы с коронавирусом в объеме 64,7 миллиарда гривен.



Также в бюджете дополнительно предусмотрено 15,8 миллиарда гривен для доплат к зарплате медработникам, которые противостоят эпидемии. В целом расходы министерства здравоохранения увеличиваются на 16,4 миллиарда гривен.



Документом предусмотрено 10,6 миллиарда гривен на одноразовые доплаты к пенсиям в рамках поддержки «наиболее уязвимых слоев населения» во время эпидемии коронавируса. Расходы министерства социальной политики увеличиваются на 19,5 миллиарда гривен.



Для осуществления непредвиденных мер в резервный фонд направлено дополнительно 3 миллиарда гривен.



Расходы на строительство и ремонт дорог сохранены, поэтому программа «Большая стройка» будет продолжаться. На дорожную инфраструктуру в государственном бюджете предусмотрено почти 70 миллиарда гривен.



Также изменения в государственный бюджет не предусматривают сокращение расходов, направленных на обеспечение обороны и безопасности государства, поддержку агропромышленного комплекса, отметили в пресс-службе президента.