В Луганской области за сутки подтверждено 15 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил глава областной государственной администрации Сергей Гайдай.



«Проверка всех больных пневмонией, и лиц, которые ранее контактировали с пациентами с подтвержденным диагнозом, дала неутешительные результаты. На Луганщине зафиксировано 15 новых случаев заболевания COVID-19», — отметил он.



Новые случаи, в частности, выявлены в Северодонецке, Лисичанске, Старобельске, Беловодске, Рубежном и Варваровке Кременского района.



Среди них контактные лица второго уровня из круга госпитализированных ранее жителей Рубежного: Четыре новых диагноза COVID-19 подтверждено в Варваровке, один — в Рубежном. Пятеро заболевших — контактные лица из Лисичанска.



Еще пять — больные пневмонией, которых проверяли на наличие коронавируса: три человека из Старобельска, один — из Северодонецка, один — из Беловодска.



«Эпидемическая ситуация в области обострилась. Мы не должны допустить распространения коронавируса. Поэтому оставайтесь дома ради себя и близких», — подчеркнул Гайдай.



Всего на Луганщине зафиксировано 24 случая заболевания коронавирусом. Выздоровели 3 человека, 21 болеет.