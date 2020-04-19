Трое военных ранены на Донбассе за минувшие сутки

Трое украинских военнослужащих получили ранение в результате пяти обстрелов со стороны боевиков в субботу, 18 апреля. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Боевики использовали запрещенные минскими договоренностями минометы 120-го и 82-го калибров, вооружение боевых машин пехоты, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие,



«Вследствие вражеских обстрелов вчера трое наших героев получили ранения», — сказано в сообщении.



Под обстрелами оказались позиции ООС вблизи Луганского, Травневого, Крымского и Лебединского.

