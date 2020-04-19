В Донецке прихожане УПЦ МП приклонялись одному образу, несмотря на пандемию

Пасхальное богослужение в подконтрольном боевикам Донецке собрало несколько сотен человек, заявляют в группировке «ДНР». Некоторые из них были без масок. Фоторепортаж с богослужения в Спасо-Преображенском кафедральном соборе УПЦ МП опубликовал сепаратистский ресурс ДАН.



Люди в некоторых случаях не надевали маски и не придерживались рекомендуемой безопасной дистанции. Собравшиеся также приклонялись одному образу.

Православная церковь Украины ранее призвала прихожан не приходить в храмы на праздничное богослужение в связи с угрозой распространения коронавируса. По состоянию на утро 19 апреля в Украине зафиксировано 5449 случаев коронавируса COVID-19: из них 141 человек скончался, 347 — выздоровели.



В свою очередь, предстоятель УПЦ Московского патриархата митрополит Онуфрий в видеообращении приглашал граждан приходить на богослужения в церкви Московского патриархата, что вызвало возмущение у некоторых священнослужителей.