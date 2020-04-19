В рядах ВСУ выявлено еще 3 случая коронавируса. Всего — 32

У 32-х сотрудников Вооруженных сил выявлена коронавирусная болезнь, сообщили в командовании Медицинских сил данные по состоянию на утро 19 апреля. Два человека скончались, еще двое — выздоровели.
За минувшие сутки зарегистрировано 3 новых случая заболевания COVID-19 в рядах ВСУ.
«Больные находятся в учреждениях здравоохранения (ВМКЦ Винница — 1 военнослужащий, Черновицкий госпиталь — 1 военнослужащий, гражданская больница в Львовской области — служащий ВСУ)», — говорится в сообщении.
Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.
На изоляции находится 300 человек. Из них у 46-ти человек срок изоляции заканчивается в ближайшие трое суток.
Напомним, что коронавирус выявили у четверых сотрудников Госпогранслужбы в Закарпатской области.