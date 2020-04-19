Церкви приостановили переход к ПЦУ на время карантина

Переход церковных приходов к Православной церкви Украины приостановлен в связи с карантином. Об этом сообщил глава ПЦУ Епифаний в интервью «Радио Свобода».



«Сейчас мы стараемся делать все, чтобы не было скопления людей. Для этого на время карантина не будет перехода, не будет собраний. Потому что для того, чтобы общество определилось, нужно провести общее собрание прихода», — пояснил предстоятель.



При этом он не взялся прогнозировать, как может измениться динамика переходов в ПЦУ после карантина, во время которого Украинская православная церковь Московского патриархата не отменяла массовых богослужений в отличие от ПЦУ.



По словам Епифания, на сегодня ПЦУ насчитывает более 7000 приходов по всей Украине.