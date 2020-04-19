Обмен, пандемия и столпотворения в храмах. Главное за неделю

«Новости Донбасса» рассказывают о главных событиях ушедшей недели в Донецкой и Луганской областях. Самое важное за 13 — 19 апреля.

Ситуация с распространением COVID-19



По состоянию на утро 19 апреля в Украине зафиксировано 5449 случаев коронавируса COVID-19: 141 человек скончался, 347 — выздоровели. 16 случаев выявлено в Донецкой области и 24 — в Луганской.



Группировка «ДНР» признает 36 случаев коронавируса на подконтрольной ей территории, «ЛНР» — 21. Официальных данных о ситуации с COVID-19 в отдельных районах Донбасса нет.



Украина призвала Россию как государство-агрессора обеспечить защиту жизни и здоровья жителей оккупированных ею территорий Донбасса и Крыма в связи с пандемией коронавируса.



«ДНР» запретила покидать закрытый поселок Новый Свет иногородним работникам Старобешевской ТЭС.



Реанимационное отделение клинической Рудничной больницы в Макеевке закрыто на карантин вместе с врачами и пациентами. «ДНР» определила клинику в числе тех, которые будут поддерживать жизнь людям с COVID-19, нуждающимся в искусственной вентиляции легких.



В «ДНР» подтвердили выявление случаев коронавируса в Макеевке. При этом точное число заболевших в этом городе, а также другие населенные пункты, где зафиксировали COVID-19, в группировке не называют.



Урегулирование конфликта на Донбассе



16 апреля Украина и группировки «Л-ДНР» провели обмен удерживаемыми лицами по формуле «20 на 14». Двадцать человек, которых Киев забрал из плена, отправятся на 14 дневную обсервацию.



Координатор от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе по Донбассу Тони Фриш сообщил, что следующий обмен пленными между украинской стороной и «Л/ДНР» может пройти по формуле «всех установленных на всех установленных».



Украина готова обмениваться удерживаемыми лицами «без каких-то предостережений и условий», заявил вице-премьер-министр-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.



Резников сообщил, что Украина допускает проведение следующего саммита «нормандской четверки» в формате видеоконференции на фоне пандемии коронавируса.



Президент Владимир Зеленский назвал очередность возвращения неподконтрольных территорий: доступ к ОРДЛО, контроль над границей и выборы.



Министры иностранных дел стран «нормандской четверки» готовят встречу в формате видеоконференции, дата будет согласована дополнительно.



Права человека



«ДНР» приговорила жителя Макеевки к 13 годам лишения свободы по обвинению в «шпионаже». Группировка также осудила бывшего украинского военнослужащего на 15,5 лет тюрьмы.



Боевые действия



В результате боевых действий за эту неделю пострадали шесть украинских военнослужащих, погибших нет.



Общество



Парад ко Дню победы в Донецке и Луганске не состоится. Сепаратисты отменили шествия из-за пандемии коронавируса.



«ДНР» открыла «уголовное дело» на врача одной из больниц по обвинению в заражении людей коронавирусной инфекцией.



Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев отправило на неподконтрольную территорию Донбасса 122 тонны гуманитарной помощи в виде продуктовых наборов.



Дайджест тв-еженедельников о Донбассе



«Донбасс сегодня»: Как Кремль создавал «ДНР» // Как события весны 2014 года изменили жизни дончан? Наш эксклюзивный опрос // Как пожилые люди в крупных городах и прифронтовых поселках Донбасса переживают карантин. И как старики выживают в Донецке? // Местные выборы в Украине. Отменят или проведут онлайн.



«Донбасс Реалии»: США признали террористами российских боевиков в войне на Донбассе // Что заставит Россию бросить Донбасс // Цены на продукты в Донецке и Киеве во время эпидемии коронавируса.



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