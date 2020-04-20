Штаб ООС: Боевики открывали огонь на Пасху, но военные не пострадали

За минувшие сутки боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Там добавили, что в воскресенье огонь велся из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия. Украинские военные дали ответ «с помощью штатных огневых средств».



Уточняется, что боевики вели огонб у Песок, Марьинки, Широкино, Павлополя, Луганского.



С начала текущих суток огневая активность не проявлялась, потерь среди украинских военных нет.



Случаев заболевания коронавирусом среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, подчеркнули в штабе.