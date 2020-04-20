В ВСУ — три новых случая инфицирования коронавирусом

В Вооруженных силах Украины за сутки 19 апреля зафиксировали 3 новых случая заболевания коронавирусом.



Таким образом, число инфицированных военнослужащих увеличилось до 35, из них два летальных исхода и два человека выздоровели.



Двое новых больных находятся под наблюдением в медучреждениях: один работник ВС — в Хмельницкой городской больнице и одна военнослужащая — в Житомирском госпитале. Еще один военный из Львовской области лечится дома под наблюдением медслужбы.



Состояние здоровья пациентов в Хмельницком и Львове удовлетворительное, у пациентки в Житомирском госпитале средней тяжести.

По последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано 5710 случаев заражения коронавирусом, из них 151 случай — летальный, а 359 пациентов выздоровели. За сутки 19 апреля зарегистрировали 261 новый случай болезни.