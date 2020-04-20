В Украине после отопительногого сезона осталось почти вдвое больше угля, чем в прошлом году

По состоянию на 17 апреля на складах тепловых электростанций энергогенерирующих компаний Украины оставалось 2,97 млн т угля, что на 92% или на 1,43 млн т выше прошлогоднего уровня.



Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Министерства энергетики и защиты окружающей среды.



Так, запасы угля антрацитовой группы составили 503,4 тыс. т, что на 28% больше (110,2 тыс. т) уровня 2019 года. А запасы угля газовой группы оказались вдвое выше, чем год назад, и достигли 2,47 млн т.

Напомним, в Украине с 15 апреля начала действовать пошлина на импорт угля из РФ.