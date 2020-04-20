В Донецкой области на Пасху произошла драка с участием около 100 человек, полиция открыла два дела

В Новотроицком Донецкой области произошел конфликт, который закончился массовой дракой при участии почти 100 человек. Об этом сообщили в полиции Донетчины.



Как сообщается, злоумышленники также пытались перевернуть автомобили, стоявшие рядом с местом происшествия. Причиной конфликта, по версии полицейских, стали личные неприязненные отношения между несколькими жителями поселка.



Конфликт удалось прекратить только после четырех предупредительных выстрелов в воздух, добавляют в полиции.



По факту возбуждено два уголовных производства с предварительной квалификацией по ч. 1 ч. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению причастных лиц и всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что Национальная полиция зафиксировала 19 случаев нарушения карантина во время пасхальных богослужений. По 5 случаям открыли уголовные производства, из них 4 — в Донецкой области и 1 — в Тернопольской.