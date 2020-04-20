Остановлена работа крупнейшего угледобывающего предприятия Украины

Крупнейшее в Украине угледобывающее предприятие «ДТЭК Павлоградуголь» остановило работу в понедельник, 20 апреля. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков, депутат Верховной Рады от «Батькивщины» Михаил Волынец.



«Сегодня прекратили работу все 10 шахт и вспомогательных предприятий "Павлоградугля". Прибыльные шахты переведены в состояние комы — их работа будет поддерживаться на уровне жизнеобеспечения», — отметил он.



Остановку «Павлаградугля» с 20 апреля анонсировала и сама компания ДТЭК Рината Ахметова. Там отметили, что активы предприятия переведены «в кому» на три недели. «Но может так статься, что мы не запустимся вновь», — заявили в «ДТЭК Павлаградуголь».



Также там сообщали, что приостанавливают добычу угля шахты «ДТЭК Добропольеуголь» и шахта «Белозерская».



В ДТЭК подчеркивают, что такая ситуация сложилась не из-за экономического кризиса, вызванного коронавирусом, а в связи с закупкой Украиной электричества и угля в России.



При этом глава парламентского комитета по вопросам энергетики Андрей Герус (фракция «Слуга народа») отрицает, что это истинная причина. «Остановка этого ничтожного импорта электроэнергии никакого позитива для шахт не дала (до 1 марта импорт из РФ составлял 0,2% от нашего потребления, с 1 марта он был совсем остановлен», — писал он.



В действиях ДТЭК Ахметова депутат видит «обман, популизм и политиканство». При этом его политические оппоненты утверждают, что сам Герус действует в интересах другого олигарха — Игоря Коломойского.

Кабинет министров Украины принял решение о введении 65% пошлины на закупку энергетического угля (кроме антрацита) в России. Планировалась, что она начнет действовать с 15 апреля, но правительство отсрочило введение пошлины до 1 мая.