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Украинский военный ранен в результате обстрела на Донбассе

20 апреля 2020, 16:07

Украинский военный ранен в результате обстрела на Донбассе

Военнослужащий Вооруженных сил Украины получил пулевое ранение в Донецкой области в результате обстрела со стороны боевиков 20 апреля. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что пострадавшего военного оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему предоставили помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

В штабе добавили, что «огнем военнослужащие из состава Объединенных сил подавили вражескую активность». Потери боевиков уточняются.

На Пасху, как сообщал штаб ООС, боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали.

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