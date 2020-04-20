Главы МИД стран ЕС обсудят Украину и Восточное партнерство на фоне пандемии

Министры иностранных дел стран ЕС проведут оценку политики относительно Восточного партнерства в контексте пандемии коронавируса. Украинский вопрос, в частности, станет предметом обсуждения на Совете ЕС по вопросам иностранных дел, который пройдет 22 апреля в формате видеоконференции.



Соответствующий анонс размещен сегодня, 20 апреля, на сайте Совета ЕС.



Кроме того, министры обсудят последние международные события, связанные с действиями в ответ на пандемию COVID-19, а также рассмотрят ситуацию в Ливии.



Заседание пройдет под председательством Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.

Ранее в СМИ сообщалось, что в Европейском парламенте призывают расширить интеграцию стран Восточного партнёрства в структуры ЕС. Это предусматривает создание единого экономического пространства, энергетического союза, цифрового рынка, отмена роуминга и т.д. Однако пока что этот процесс находится на уровне обсуждений.