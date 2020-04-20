У четырех военнослужащих Житомирского военного института обнаружили коронавирус

Коронавирус обнаружили у четырех военнослужащих Житомирского военного института имени С.П.Королева. Ранее в институте COVID-19 подтвердили у одного из курсантов.



Об этом сообщили в командовании медицинских сил ВСУ.



Один из курсантов контактировал со своей матерью, у которой позже обнаружили коронавирус. Впоследствии он контактировал еще с 27 людьми, которых в связи с этим 8 апреля положили на обсервацию и начали проводить тесты на COVID-19, ведь у курсанта тоже обнаружили коронавирус.



«В ближайшее время ПЦР тестирование будет проведено всем, кто входит в эту группу», — говорится в сообщении.

По состоянию на утро 20 апреля число инфицированных военнослужащих ВСУ составляло 35 человек, из них два летальных исхода и два человека выздоровели.