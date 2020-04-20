В Украине пик заболевания COVID-19 теперь ждут в начале мая

Кабинет министров ожидает пика заболеваемости коронавирусом COVID-19 в начале мая. Об этом президенту Владимиру Зеленскому сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе совещания по преодолению эпидемии коронавируса, передает Офис президента.



После прохождения пика болезни в Кабмине планируют начать «внедрять антикризисные меры по поддержке экономики».



Также в правительстве объяснили причины задержки получения данных о количестве зараженных коронавирусом из семи областей. «В одном из регионов произошла техническая ошибка, где-то перезагружали оборудование, но в целом на Пасху многие украинцы с подозрительными симптомами решили не обращаться к врачам», — отмечается в сообщении. Там добавили, что все данные «обязательно будут включены в общую статистику».



Кроме того, во время совещания у Зеленского обсудили выплаты врачам и медицинскому персоналу, который задействован в борьбе с распространением коронавируса. «Дополнительные выплаты состоятся в конце апреля, когда медики получат основные зарплаты», — заверили в Офисе президента.



Ранее в Минздраве озвучивали прогноз, что пик заболеваемости коронавирусом произойдет в середине апреля. В МВД прогнозировали, что 15-25 апреля.