РФ заблокировала сайт украинского министерства на своей территории

Роскомнадзор заблокировал сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства.



Сайт Минреинтеграции заблокирован по требованию Генпрокуратуры РФ. Причина — публикация на сайте министерства информации о сокрытии числа больных COVID-19 в аннексированном Крыму и на подконтрольной боевикам части Донбасса.



В новости министерства речь шла о дефиците тестов на оккупированных территориях, а также о том, что тесты на COVID-19 сдают только «чиновники» оккупационных администраций и военные, а пациентам с соответствующими симптомами там ставят диагноз ОРВИ. Также по информации министерства, местных врачей обязуют не разглашать реальную ситуацию.



В ведомстве подчеркивают, что данный инцидент — первый случай блокировки Генпрокураторой РФ государственного сайта другой страны.



«Пока неизвестно, заблокирован сайт Минреинтеграции только на территории России, или на временно оккупированных Россией территориях Украины тоже», — говорится в сообщении.