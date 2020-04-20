В Луганске автомобиль скорой попал в ДТП: пострадал пешеход

В центре подконтрольного боевикам Луганска произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, в результате которого пострадал пешеход. Об этом сообщается на сайте «МВД» группировки «ЛНР».



Авария произошла утром 18 апреля в центре города на пересечении улиц Советская и Котельникова.



Согласно сообщению, водитель «Мицубиси» 1983 г.р. не уступил дорогу спецтранспорту скорой помощи с включенным маячком и специальным звуковым сигналом.



В результате столкновения спецтранспорт вылетел на островок безопасности и наехал на пешехода. Пострадавшую женщину госпитализировали с ушибами голеностопного сустава обеих ног.